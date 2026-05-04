「ＤｅＮＡ１１−８広島」（４日、横浜スタジアム）広島は投手陣が大量１１失点で敗戦。昨季から続くＤｅＮＡ戦の連敗は、「９」にのびた。先発した大瀬良は、初回に４点の援護をもらいながら、二回に４失点。先頭・佐野の二塁打をきっかけにピンチを招くと、林に右中間への２点適時二塁打などを浴びた。４−４の三回も負の流れを止められない。度会への四球から出塁を許し、勝又と蝦名の２者連続適時打で２失点。直後のに