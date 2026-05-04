U−NEXTで配信中の連続ドラマ「ちるらん新撰組鎮魂歌」の「京都決戦編」最終話と世界配信スタートを前に、散った桜の花びらで完成するグラフィック広告「CHIRU−CANVAS」の制作過程と完成ビジュアルを映した特別ムービーがTBS公式YouTubeチャンネルとドラマ公式Xで公開されている。同作はTBS×U−NEXT×THE SEVENグローバルプロジェクトとして立ち上がり、3月末に「江戸青春編」をTBS系で前後編で放送。その後、U−NEXTで続編を配