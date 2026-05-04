新日本プロレス４日の福岡国際センター大会で行われたＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権は、挑戦者のウィル・オスプレイ（３２）、ＨＥＮＡＲＥ（３３）、グレート―Ｏ―カーン組が後藤洋央紀（４６）、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（４３）、ボルチン・オレッグ（３３）組を撃破し第３４代王者に輝いた。米国・ＡＥＷ所属のオスプレイが４月両国大会で帰還し勢いに乗る「ユナイテッド・エンパイア（ＵＥ）」が、新たにタイトルを