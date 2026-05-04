中日の平田良介外野守備走塁コーチ（３８）が４日の阪神戦（バンテリン）で三塁ベースコーチから外れた。代わって森越祐人内野守備コーチ（３７）が三塁ベースコーチを務めた。試合後、井上一樹監督（５４）は「三塁コーチも一塁コーチも信号機（の役割）。平田コーチがダメというわけではなく伝達であったり、ホームに回すのかストップするのかっていうところに、ちょっと迷いが見えた。野球勘をもう１度研ぎ澄ますためにベン