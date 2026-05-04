◆第６８回ＪＡＢＡ選抜新潟大会・決勝巨人３軍５ｘ―４千曲川硬式野球クラブ（４日・ハードオフ新潟）社会人野球のＪＡＢＡ新潟大会に出場している巨人３軍が３連覇を果たした。初回にティマの適時打で先制したが、逆転を許し１―３で終盤に入った。７回に川原田の適時内野安打で１点差に迫ると、９回２死走者なしから代打・竹下が左越えの同点ソロをマーク。土壇場で試合を振り出しに戻した。タイブレークとなった延長１