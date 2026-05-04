【ＳＫＥ４８運営トップ３インタビュー（２）】アイドルグループ「ＳＫＥ４８」の運営トップである株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒの大出悠史社長（４３）、株式会社ＳＫＥの北川謙二代表取締役社長（４６）と大山武志代表取締役（５４）へのインタビュー第２回は現在のアイドルシーンについて直撃。勢いを増すＫＡＷＡＩＩＬＡＢ．（カワラボ）をどう見ているのか。そして４８＆坂道グループの現在地は。ＳＫＥ４８の現状について