【モデルプレス＝2026/05/04】映画監督の福田雄一氏が5月4日までに、自身のX（旧Twitter）を更新。現在公開中の映画「SAKAMOTO DAYS」の続編について言及した。【写真】目黒蓮、長髪＆エプロン衣装で雰囲気ガラリ◆福田雄一監督「SAKAMOTO DAYS」続編に言及5月1日、「SAKAMOTO DAYS」公式Xアカウントは、主人公・坂本太郎の命を狙う最凶の敵・X（スラー）役として俳優の志尊淳がシークレットキャストとして出演していることを発表