高松ミュージックブルーフェス(高松市サンポート) 高松市中心部で音楽イベント「高松ミュージックブルーフェス」が開かれています。4日は強風の影響を受けました。 （松木梨菜リポート）「JR高松駅北側のプロムナード化された道路も会場の1つです。強風で立っているのがやっとなぐらいなんですが、テントをはるのをやめたということです」 （実行委員会／槲田修士さん）「風が