大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2026年5月3日(日本時間4日) ロサンゼルス・ドジャース対セントルイス・カージナルス＠ブッシュ・スタジアム＞ 敵地でのカージナルス3連戦の最終戦。ドジャースは今日負けてしまうと今季初のスイープとなる中、大谷翔平選手（31）は『1番・DH』で先発出場を果たした。 カージナルスは、昨年までドジャースに所属していたメイ投手が先発のマウンドに