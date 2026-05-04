東京時間17:52現在 香港ハンセン指数 26095.88（+319.35+1.24%） 中国上海総合指数 4112.16（休場） 台湾加権指数 40705.14（+1778.51+4.57%） 韓国総合株価指数 6936.99（+338.12+5.12%） 豪ＡＳＸ２００指数 8697.11（-32.73-0.37%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77159.13（+245.63+0.32%） ４日のアジア株は総じて上昇。前週末の米ハイテク株高が好感され、おおむね買い優勢となっ