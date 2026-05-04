ドル円１５６．９５近辺、ユーロドル１．１７２０近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は157円手前水準に膠着している。東京不在のアジア時間に157.25付近を高値に、一気に155.72レベルまで急落したが、その後は急速に値を戻している。しかし、157.00までは戻し切れず。介入やレートチェックの動きに強い警戒感が残っているもよう。 ユーロドルは1.1720近辺での推移。週明けオセアニア時間に1.176