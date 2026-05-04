ユーロ圏１０年債利回り格差仏６６、伊８２ｂｐと小幅縮小 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:26時点）（%） ドイツ3.059 フランス3.716（+66） イタリア3.883（+82） スペイン3.524（+47） オランダ3.187（+13） ギリシャ3.833（+77） ポルトガル3.468（+41） ベルギー3.638（+58） オーストリア3.334（+28） アイルランド3.287