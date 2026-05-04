◇セ・リーグ巨人―ヤクルト（2026年5月4日東京D）脳振とう特例措置で出場選手登録を外れていた巨人・泉口友汰内野手（26）が出場選手登録され「3番・遊撃」で先発出場。初回2死の第1打席。奥川の初球、外角高め150キロ直球をはじき返して左前打を放った。試合前練習では走攻守、軽快な動きを披露。「チームが勝てるようにしっかり貢献したい」と話していた背番号35が復帰即安打を放った。4月21日の長野での中日戦前の