ロシア産の原油を積んだタンカーの接岸が強風で見送られました。愛媛県の今治市沖にはロシア産の原油を積んだタンカーが停泊しています。経済産業省によりますと、この原油は日本企業も出資するロシア極東の石油・天然ガス開発事業「サハリン2」で生産されたものです。ウクライナ侵攻に伴う経済制裁の適用は除外されていて、ホルムズ海峡の実質的な封鎖以来、初めてのロシア産原油の調達となります。4日、太陽石油の製油所に搬入さ