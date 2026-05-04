横浜・みなとみらいで4日、「スター・ウォーズの日」にあわせたイベントが開催され、約3000人のファンが集結した。会場には永尾柚乃（9）、森川智之（59）、板倉俊之（48）、佐々木久美（30）も登壇。シリーズを象徴する名ぜりふ「May the Force be with you（フォースとともにあらんことを）」の掛け声で、会場は大きな盛り上がりを見せた。【写真】スター・ウォーズ一色！おなじみのキャラクターが大集結したみなとみらい「