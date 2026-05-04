3回DeNA1死一、三塁、勝又が左前に勝ち越し打を放つ＝横浜DeNAが先発全員の16安打で11得点。同点の三回に勝又の適時打などで勝ち越し、四回は勝又の2点二塁打などで5点を加えた。竹田が6回5失点で今季初勝利、山崎は8セーブ目を挙げた。広島は大瀬良がリードを守れなかった。