◇MLB ドジャース4ー1カージナルス(日本時間4日、ブッシュ・スタジアム)ドジャース先発のジャスティン・ロブレスキ投手が無傷の5勝目を挙げ、防御率でナ・リーグトップに立ちました。今季から本格的に先発に挑戦しているロブレスキ投手は、この日カージナルス戦で今季5度目の先発マウンドに上がり、6回無失点の好投。5勝目を挙げました。これで防御率1.25となり、規定投球回も満たしたことで、リーグトップに浮上。勝利数でも現在