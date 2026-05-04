ゴールデンウィークで賑わう行楽地。この週末は、各地で夏日が相次ぎ、東京都心では今年最高となる27.5℃を観測しました。各地で激しい渋滞も発生。そんな中、相次いでいるのが、車の事故です。追突事故 防ぐには？「車間時間2秒」を守って近年の交通事故のデータを見ると、目立つのは「追突事故」。全体の約3割を占めています。長期休暇で久しぶりにハンドルを握るホリデードライバーや渋滞などにより、「普段は事故が起きにくい