北海道月形町の町営墓地で墓石５８基が倒されているのが見つかり、警察は器物損壊事件として捜査しています。墓石が倒される被害があったのは、月形町知来乙の篠津山霊園です。５月４日午前８時ごろ、墓地の管理人が複数の墓石が倒れているのを見つけ、役場を通して警察に通報しました。警察によりますと、倒された墓石は５８基に及び、うち１２基は土台ごと倒されているということです。いまのところ盗難などの被害は確認されてい