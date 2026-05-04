この記事をまとめると ■1989年にはR32GT-Rが登場し翌1990年にはNSXが登場した ■両車とも規制値いっぱいの280馬力のエンジンを搭載しサーキットなどで鎬を削った ■どちらも今でも魅力が色褪せない日本の誇りとも呼べる名車だ 平成を代表する2大巨頭 平成元年を境に、突如はじまった国産スポーツカーの黄金時代。その黄金期の二枚看板、東西両横綱を張ったのが、日産のR32スカイラインGT-RとホンダのNSX（NA1）だ。R32GT-Rのデ