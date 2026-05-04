熊本市の代継宮では、平安時代の宮中行事を再現した「曲水の宴」が行われ、雅な雰囲気に包まれました。 【写真を見る】平安の宮中行事「曲水の宴」を再現渡辺舞音アナも和歌「桜花 見上ぐる瞳をば…」雅な春のひととき 「曲水の宴」は川べりに歌人が座り、上流から流れる盃が自分の前を通り過ぎるまでに和歌を詠むという、平安時代の宮中行事を再現したものです。 今年のテーマは？ 今年のテーマは「花（さくら