【エルサレム＝福島利之】イスラエル軍がレバノンを拠点とする親イラン勢力ヒズボラとの戦闘で、光ファイバーケーブルで操縦するタイプのドローン（無人機）の迎撃に苦慮している。レーダーによる対空防衛システムでは捉え切れず、主要紙ハアレツによると、軍は、迎撃用無人機に捕獲網をつけた対応策を始めたが、効果は不明だ。レバノンでの戦闘ではここ１週間で、ヒズボラの戦闘員が光ファイバーケーブルを通じて操縦する無人