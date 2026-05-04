◇セ・リーグ阪神3―7中日（2026年5月4日バンテリンD）阪神・伏見寅威捕手が、先発して5回5失点で降板した東海大札幌（伏見在籍時の校名は東海大四）の後輩・門別啓人投手について言及した。初回に3点の援護をもらいながら、カリステに右中間二塁打、福永に中前適時打、村松に四球、細川に逆転3点本塁打とわずか12球で試合をひっくり返された。2〜4回は無失点で粘ったが、5回1死から石伊に痛恨の一発を左翼席へ運ばれた