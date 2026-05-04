5月は株主優待の権利確定銘柄が比較的少ない一方で、実用性の高い優待を用意している企業もあります。せっかくなら、日常生活で使える優待に加えて、配当利回りも意識して選びたいところです。本記事では、5月に権利確定する、デジタルギフトや買物優待券など“使える優待”と配当の両面で注目したい4銘柄を紹介します。【5月権利確定】NISAで保有するのに向いている銘柄これから株式投資にチャレンジしたい方は見逃せない、5月に