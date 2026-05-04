阪神は４日の中日戦（バンテリン）に３―７で敗れ連勝は２でストップ。先発の門別啓人投手（２１）が今季初となる先発マウンドに臨んだが５回７安打４四球５失点とふるわず敗戦投手となった。打線は初回に前川の満塁走者一掃適時打で幸先よく３点を先制。今季ここまで６戦全勝と相性のいい井上竜が相手とあり、左翼側に陣取った虎党応援団の間からは早くも楽勝ムードが漂ったが、この日はそうは行かなかった。門別は先頭・カ