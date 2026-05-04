３日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に、タレントの大沢あかね（４０）がゲスト出演。美容本を出版するなど、こだわりを持ち「どんどんきれいになっている」と話題になっている美容への思いを語った。１０代前半からティーン誌の表紙を飾り、バラエティー番組で活躍してきた大沢。２００９年に２３歳で９歳年上の劇団ひとりと結婚。現在１５歳長女、９歳長男、７歳次女の３人の子どもを持つ。話