◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京・芝１６００メートル）前走のニュージーランドＴで２着だったロデオドライブ（牡３歳、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）。最後の直線で右にもたれる面を見せ、力を出し切れなかった。辻調教師は「手前を替えなくて右に張り、外へ出せませんでした。左回り（の追い切り）では直線に向いて手前を替えるし、やっぱりスムーズ。今回の舞台の方が力を発揮できそうなイメー