◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日７―３阪神（４日・バンテリンドーム）阪神・門別啓人投手が、今季初の１軍マウンドで５回７安打５失点で負け投手になった。「変化球が全然ダメだった。そこは一からやらないといけない」と唇をかんだ。３点の援護をもらった初回、先頭のカリステに右中間へ二塁打。福永に中前へ運ばれ、１点を返された。村松にも四球を与え、無死一、二塁から細川に右中間へ逆転３ランを運ばれた。さらにボスラーに