◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（４日・東京ドーム）１３日ぶりに１軍登録された巨人の泉口友汰内野手（２６）が「３番・遊撃」で先発出場し、第１打席で左前打を放った。快音で万全ぶりを証明した。初回２死でヤクルト・奥川の初球１５０キロ直球を左前へはじき返した。試合前練習で打球が顔面に直撃した４月２１日以来、１３日ぶりとなる１軍の舞台。帰ってきた３番打者が放ったいきなりのヒットに、東京ドームは大歓