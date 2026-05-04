◆第２６回名古屋グランプリ・Ｊｐｎ２（５月４日、名古屋競馬場・ダート２１００メートル、重）ゴールデンウィークで注目のダートグレード競走は１２頭立て（ＪＲＡ５、名古屋４、他地区３）で行われた。２番人気のカズタンジャー（牡５歳、栗東・新谷功一厩舎、父ドレフォン）は、最後の直線で追い込んできたが５着だった。川田将雅騎手は２０１８年チュウワウィザード、２０年マスターフェンサー（どちらも当時１２月開催）に