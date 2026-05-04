メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県豊橋市のアパートで、午後3時すぎから男が立てこもる事件がありました。さきほど警察が突入し、男の身柄が確保されました。 4日午後5時半過ぎ、アパートの周りに集まった大勢の警察官が部屋の中に入り、中にいた外国人とみられる男が確保されました。 警察によりますと、午後3時すぎ、豊橋市久米中町のアパートの近くで、警察が盗まれたとみられる車を見つけま