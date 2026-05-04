◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１１―８広島（４日・横浜）広島は今季初のの２ケタ、１１失点で惨敗した。２連敗で今季ワーストタイの借金７。ＤｅＮＡ戦は６戦６敗で、昨年から９連敗となった。初回に４番の坂倉が満塁弾。無死のまま４点を先取する最高のスタートから、まさかの展開だ。先発の大瀬良が２回に一挙４点を失い、あっという間に同点。さらに３回に２点を奪われて逆転を許し、２回１／３を８安打６失点でＫＯされ