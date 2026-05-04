◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１１―８広島（４日・横浜）ＤｅＮＡが２試合連続２ケタ得点で大勝し、勝率を５割に戻した。広島には今季開幕から６戦全勝で、昨年９月から９連勝となった。３日のヤクルト戦（神宮）では今季最多の２２安打を放って１２得点のマシンガン打線は、４点ビハインドの４回に５本の長短打で一気に追いつくと、３回には勝又温史外野手と蝦名達夫外野手の適時打で２点を勝ち越した。さらに４回にも度