俳優の宮沢氷魚(32)が3日、インスタグラムを更新し、2日に放送された日本テレビ系「アナザースカイ」について投稿した。 【写真】思い出深いタスマニアへ俳優デビューの地で何を思う 同番組では宮沢が俳優デビューの地となった豪州タスマニアへ。右も左も分からなかった当時の心境や、俳優としての10年の歩みを振り返った。 宮沢は「『アナザースカイ』ご視聴ありがとうございました!タ