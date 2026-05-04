人と科学の未来館サイピア4日岡山・北区 岡山市の「人と科学の未来館サイピア」で4日に開かれた科学イベントでも強風の影響がありました。 （イベントの様子）「浮いた浮いた！きゃー」 例年、ごみ袋でつくったクジラのバルーンは優雅に空を舞いますが……。 この日は強風にあおられ、担当者がロープをしっかり握り、クジラをコントロールしていました。 （人と科学の未来