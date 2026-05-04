２日、木の枝で戯れる２羽のハリオハチクイ。（アモイ＝新華社記者／魏培全）【新華社アモイ5月4日】中国福建省アモイ市の五縁湾栗喉蜂虎（ハリオハチクイ）自然保護区でこのほど、国家2級保護野生動物に指定されているハリオハチクイの群れが姿を現し、巣作りのため穴を掘り始めた。ハリオハチクイは毎年3月末から5月初旬に東南アジアから北上し、一部がアモイに飛来する。２日、木の枝に止まるハリオハチクイ。（アモイ＝新華