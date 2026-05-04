◇セ・リーグ広島8―11DeNA（2026年5月4日マツダ）広島は先発の大瀬良が3回途中6失点で降板。リリーフ陣も打ち込まれ、初回に4点を挙げたリードを守れず、11失点を喫し逆転負けを喫した。今シーズン2度目の先発となった大瀬良は1回こそ三者凡退に抑えたものの、2回に5安打を浴び同点に追いつかれた。続く3回も四球、安打で背負った1死一、三塁のピンチから適時打2本で2点リードを奪われ、60球を投げたところで降板。2回1