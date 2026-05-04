◇セ・リーグ阪神3―7中日（2026年5月4日バンテリンD）阪神は中日先発のドラフト1位ルーキー・中西に7回3失点と粘られ、プロ初勝利を献上した。3番に座った森下は、中西に関して「初回は点を取れたが、立て直す力があって、コントロールも良かった。いいピッチャーだった」とコメント。自身は右腕から、3回1死で左前打を放った。また、5回には背中に死球を受けたものの、試合後は「（背中は大丈夫）はい」と無事を強調