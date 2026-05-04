「オリックス−ロッテ」（４日、京セラドーム大阪）鳥取県がゲームスポンサーとなる『牛牛牛（ギュギュギュ）っと鳥取デー』が開催された。平井伸治鳥取県知事を始め、鳥取県にゆかりのあるお笑いコンビ・ガンバレルーヤ、タレントの上田まりえ、県のマスコットキャラクター「トリビー」らが駆けつけ、名産品の贈呈、始球式などで球場を盛り上げた。ガンバレルーヤのまひるがセレモニアルピッチに登場。元ソフトボール部のま