◇セ・リーグDeNA11―8広島（2026年5月4日横浜）DeNAは4日、横浜で行われた広島戦に11―8で快勝した。前日3日のヤクルト戦（神宮）での22安打に続き、この日も16安打と打線が爆発。今季4度目の2連勝で勝率を5割に戻した。初回こそ3者凡退に抑えられたが、0―4の2回先頭に佐野がチーム初安打を放つとこの回だけで5安打4得点。試合を振り出しに戻した。3回に3安打で2点を勝ち越し。4回には蝦名が中越えに3打席連続安打と