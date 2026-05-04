中東情勢に伴う原油の供給不安が続く中、アメリカによるイラン攻撃後初めてロシアの原油が日本に到着しました。原油を積んだタンカーはオマーン船籍の「Voyager」で、4月下旬にロシア・サハリン州を出発し、きょう午前中に愛媛県今治市の海上に到着しました。ただ、強風のため接岸は見送られ、あす以降、原油を製油所に送る作業が開始される見込みです。この原油は、日本が出資するサハリンの天然ガス開発で、地下からガスとともに