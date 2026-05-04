演歌歌手の藤あや子（64）が4日、自身のブログを更新し、孫が18歳になったことを報告した。藤はゴルフ場での親友の演歌歌手・坂本冬美との2ショットを投稿し、「今日はあっちゃんの18歳のバースデー18年前も冬美さんじゅんさんと3人でゴルフ場にいて陣痛が始まったと連絡が来て慌ててゴルフウェアのまま病院に向かいました！娘がもう産まれちゃったよと言って抱っこしている三角帽をかぶったあっちゃんと対面びっくり