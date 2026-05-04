愛知・豊橋市のアパートで、外国人とみられる男が立てこもった事件で、先ほど警察が現場に突入しました。4日午後5時半ごろ、豊橋市多米中町のアパートの窓から警察官が入り、部屋の中で閃光弾とみられる明るい光が見られました。警察はその後、部屋の中に立てこもっていた外国人とみられる男の身柄を確保しました。ケガ人の有無などはわかっていません。捜査関係者によりますと午後3時20分ごろ、警察官が外国人とみられる男に声を