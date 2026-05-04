トイプードルの驚きのビフォーアフターが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で10万3000回再生を突破し、「前髪大事なんやな」「可愛すぎてやばい」「きゅるっきゅるやないか」といったコメントが寄せられることとなりました。 【写真：ボサボサに毛が伸びた犬を『初めてトリミングした』結果→同じ犬とは思えない『まさかの大変身』】 もふもふからの大変身 TikTokアカウント「mu