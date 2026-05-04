『名演技！』『賢いなぁ』そんなコメントが相次いだわんこの投稿がSNSで話題です。飼い主さんが出かけようとすると「足が痛い」そう訴えてきますが…！？完全に演技派すぎるわんこの行動には驚きと可愛いが詰まっています♡ 【動画：出かけようとすると『足が痛い』と訴えてくる犬→仕方なく家の中に戻った結果…『まさかの光景』】 出かけようとすると「足が痛い」とアピール…！？ TikTokアカウント「miyudes