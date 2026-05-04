「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」進出会見 「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン」では、5月3日をもってB1のリーグ戦全日程が終了し、5月7日にチャンピオンを決める「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」が開幕します。東地区と西地区のそれぞれ上位2チームがクォーターファイナルのホーム開催を決め、ワイルドカード