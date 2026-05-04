シンガポール航空は、スペースXが提供する低軌道衛星通信サービス「スターリンク」を、2027年第1四半期から順次導入する。対象機種はエアバスA350-900型機の長距離型（LH）とエアバスA350-900ULR型機、エアバスA380型機。2029年末までに導入を完了する見通し。スイートとファーストクラス、ビジネスクラス、PPSクラブ会員ののほか、プレミアムエコノミークラスとエコノミークラスのクリスフライヤー会員は無料で利用できる。カスタ