●大型連休終盤は安定した晴天●あす5日(火・祝)は二十四節気「立夏」●すでに真夏に匹敵に強烈な紫外線に 外出時は十分注意を＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう3日(日・祝)～きょう4日(月・祝)は、少々ダイナミックな天気変化に…きのう3日(日・祝)は低気圧の通過に伴い、一時雨が激しく降ったり強い突風が吹いた所も。その低気圧が、きょう4日(月・祝)は東日本から北日本方面に離れていったものの、低気圧の後ろ側で等圧線