言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、人をひきつける魅力、ゆとりなく何かに追われる様子、そして懸命に活動した証しという、3つの言葉を用意しました。カタカナ語の響きと日本語特有の表現を頭の中でミックスさせながら、共通する2文字を導き出しましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□しーあく□□あ□□さいヒント：色気があることを指す