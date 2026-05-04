得点王をほぼ手中にした上田に様々な噂があがっている(C)Getty Images今季、エールディビジで26ゴールを記録し、得点王がほぼ確実となったフェイエノールトの上田綺世。シーズンも最終盤を迎える中、海外クラブへの移籍の噂も流れており、プレミアリーグの複数クラブが関心を寄せていると報じられた。【動画】「ああいうプレーは彼の強みだ」と絶賛された上田綺世の絶妙トラップ→右足でのゴラッソを見る上田の来季の移籍先候